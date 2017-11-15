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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1280

Роменские полицейские вычислили 6 воров

Преимущественно злоумышленники совершали кражи из магазинов, государственных организаций и жилых помещений граждан. Выносили, как правило, деньги, ценные вещи, алкоголь и продукты питания.

Так, в первом случае сотрудники Роменского отдела полиции разоблачили несовершеннолетнего юношу, который из дома жительницы города украл около 3000 гривен, серебряные изделия и продукты питания. Во втором - другой несовершеннолетний парень украл с летней площадки сельского магазина акустические колонки, которые в дальнейшем полицейские изъяли у него дома.

Полицейские также «вычислили» 19-летнего жителя города, который совершил целых три кражи. Этот юноша ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. На этот раз следователи доказали его причастность к кражам из общежития новеньких кроссовок, из местного заведения внешкольного образования - ноутбука, со служебного помещения райбольницы - кошелька с деньгами. И если обувь он оставил себе, то украденную технику сдал в ломбард, а вырученные деньги, так же как и средства из кошелька медсестры, потратил на собственные нужды.

Кроме этого, оперативники сектора криминальной полиции Раменского ОП раскрыли две кражи из двух разных магазинов города. В одном случае 27-летний роменчанин, воспользовавшись невнимательностью продавщиц, украл из кассы около 6000 гривен, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды. А в другом - 24-летний житель города, который ранее уже был судим за корыстные преступления, ночью проник в магазин и украл оттуда продукты питания, и алкоголь на общую сумму около 6000 гривен. По словам задержанного, он это сделал, чтобы угостить своих товарищей.

По всем данным фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), в рамках которых правоохранители проверяют всех подозреваемых на причастность к другим подобным преступлениям. Сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи Ромны

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