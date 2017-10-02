В национальном природном парке поймали браконьера

К местному участковому офицеру полиции позвонил сотрудник Национального природоохранного парка Деснянско-Старогутский, который сообщил, что на территории парка возле села Нововасильевка неизвестный мужчина ловит сетями рыбу.
Прибыв по вызову на место происшествия, полицейские, совместно с сотрудниками парка, задокументировали факт незаконного вылова рыбы на природоохранной территории. Злоумышленником оказался 31-летний житель одного из соседних сел. Как оказалось, мужчина использовал для ловли сразу 8 сеток и уже успел наловить три десятка рыбы различных пород.
Полицейские изъяли у злоумышленника сетки и рыбу, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет ограничения свободы. сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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