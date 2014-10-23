Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44202

Сумчане отличились на чемпионате мира

В Харькове 24-26 ноября прошёл чемпионат мира по военно-спортивному многоборью.

Участие в соревнованиях принимали около 500 участников из 18 стран. Сумские спортсмены завоевали 11 медалей: 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая.

Воспитанники Александра Хоменко заняли такие места:

Бокатова Евгения - -1е место, ученица ЗОШ №20

Панасюра Александр-- 1е место, ученик ССШ №1.

Жолобко Аня 1е место - студентка СумДПУ

Войтенко Сергей выполнил мастера спорта и стал чемпионом мира в двух версиях

Дяченко Ира -   2е место,  студентка СумДПУ

Вороная Аня -  2е место, студентка СНАУ

Жолобко Андрей  - 2е место

Кириченко Максим - 3е место

Хоменко Александр - чемпион мира в двух версиях, аспирант СумГПУ ( тренер Хоменко С.В.)

Спорт Военно-спортивное многоборье

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«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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