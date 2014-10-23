Сумчане отличились на чемпионате мира

Участие в соревнованиях принимали около 500 участников из 18 стран. Сумские спортсмены завоевали 11 медалей: 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая.
Воспитанники Александра Хоменко заняли такие места:
Бокатова Евгения - -1е место, ученица ЗОШ №20
Панасюра Александр-- 1е место, ученик ССШ №1.
Жолобко Аня 1е место - студентка СумДПУ
Войтенко Сергей выполнил мастера спорта и стал чемпионом мира в двух версиях
Дяченко Ира - 2е место, студентка СумДПУ
Вороная Аня - 2е место, студентка СНАУ
Жолобко Андрей - 2е место
Кириченко Максим - 3е место
Хоменко Александр - чемпион мира в двух версиях, аспирант СумГПУ ( тренер Хоменко С.В.)
17-19 октября в Харькове состоялся чемпионат Украины по военно-спортивных многоборью....