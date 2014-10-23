Сумчане отличились на чемпионате мира В Харькове 24-26 ноября прошёл чемпионат мира по военно-спортивному многоборью.

Участие в соревнованиях принимали около 500 участников из 18 стран. Сумские спортсмены завоевали 11 медалей: 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая.

Воспитанники Александра Хоменко заняли такие места:

Бокатова Евгения - -1е место, ученица ЗОШ №20

Панасюра Александр-- 1е место, ученик ССШ №1.

Жолобко Аня 1е место - студентка СумДПУ

Войтенко Сергей выполнил мастера спорта и стал чемпионом мира в двух версиях

Дяченко Ира - 2е место, студентка СумДПУ

Вороная Аня - 2е место, студентка СНАУ

Жолобко Андрей - 2е место

Кириченко Максим - 3е место

Хоменко Александр - чемпион мира в двух версиях, аспирант СумГПУ ( тренер Хоменко С.В.)