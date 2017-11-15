Лента

admin
admin
Сегодня 13:38187

"Он чужой человек", - жители Глухова оценили 2 года работы Терещенко (видео)

Жители Глухова негативно оценивают два года работы городского главы Мишеля Терещенко. Об этом говорится в опросе жителей города, опубликованном на канале "Путивль ТВ".

Жители Глухова негативно оценивают два года работы городского главы Мишеля Терещенко. Об этом говорится в опросе жителей города, опубликованном на канале "Путивль ТВ". 

Большинство опрошенных негативно относится к работе Терещенко и не видит никаких достижений городского главы в развитии города.

"Пусть освободит место и отдаст его человеку, который будет работать. Вот это мое желание. Из него работы никакой. Когда кто-то к нему обращается по каким-то вопросам, то все - уже его нет", - отметила журналистам одна из опрошенных жительниц города.

Также люди жалуются на отсутствие дорог в Глухове.

"Дороги в городе надо сделать. И не только в центре, но и на окраинах города", - отметила местная жительница Анжела.

Негативно оценивают жители города работу Терещенко в сфере здравоохранения и реформировании больниц.

"Сделал все, что мог... Поликлинику разъединил на городскую с сельскую. Теперь сельским жителям нельзя туда попасть. Ничего он не сделал. Потому что он все таки чужой человек", - сказала одна из опрошенных женщин журналистам.

Опрашиваемые также отметили, что Терещенко не выполнил своих предвыборных обещаний.

"Можно было для Глухова сделать и больше. Я не думаю, что Мишель сделал все возможное, чтобы Глухов процветал. Пусть бы он уже ушел с поста, я бы не хотела, чтобы он был мэром Глухова", - заявила одна из опрошенных жительниц города.

Как известно, два года назад жители Глухова избрали городским головой француза с украинскими корнями, предпринимателя Мишеля Терещенко. В этом году Терещенко возглавил антирейтинг украинских мэров, которые были впервые избраны на должность. Эксперты негативно оценили работу Терещенко в сферах ЖКХ, развития города и кадровой политики.

Политика

Новости

Сумские полицейские продолжают ловить наркоманов
Сегодня 14:04
"Он чужой человек", - жители Глухова оценили 2 года работы Терещенко (видео)
Сегодня 13:38
Россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги и монеты
Сегодня 13:20
На Сумщине началась операция «Перевозчик»
Сегодня 12:35
Сумские силачи отличились на чемпионате Украины
Сегодня 11:54
Под Сумами семейный скандал закончился убийством
Сегодня 11:10
Сумчане отличились на чемпионате мира
Сегодня 10:44
Сумчан запрошують на виставку «Два століття — одна війна»
Сегодня 10:25
«Східний корпус» за незаконный мурал оштрафовали на… 680 грн (видео)
Сегодня 09:33
На Сумщине АТОшник привез патроны домой
Сегодня 08:48
В Сумах пройдет юбилейная выставка Дарьи Бескостой
Сегодня 08:15
Сумчанка стала серебряной призеркой Олимпиады после дисквалификации россиянки
Вчера 21:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.