"Он чужой человек", - жители Глухова оценили 2 года работы Терещенко (видео) Жители Глухова негативно оценивают два года работы городского главы Мишеля Терещенко. Об этом говорится в опросе жителей города, опубликованном на канале "Путивль ТВ".

Жители Глухова негативно оценивают два года работы городского главы Мишеля Терещенко. Об этом говорится в опросе жителей города, опубликованном на канале "Путивль ТВ".

Большинство опрошенных негативно относится к работе Терещенко и не видит никаких достижений городского главы в развитии города.

"Пусть освободит место и отдаст его человеку, который будет работать. Вот это мое желание. Из него работы никакой. Когда кто-то к нему обращается по каким-то вопросам, то все - уже его нет", - отметила журналистам одна из опрошенных жительниц города.

Также люди жалуются на отсутствие дорог в Глухове.

"Дороги в городе надо сделать. И не только в центре, но и на окраинах города", - отметила местная жительница Анжела.

Негативно оценивают жители города работу Терещенко в сфере здравоохранения и реформировании больниц.

"Сделал все, что мог... Поликлинику разъединил на городскую с сельскую. Теперь сельским жителям нельзя туда попасть. Ничего он не сделал. Потому что он все таки чужой человек", - сказала одна из опрошенных женщин журналистам.

Опрашиваемые также отметили, что Терещенко не выполнил своих предвыборных обещаний.

"Можно было для Глухова сделать и больше. Я не думаю, что Мишель сделал все возможное, чтобы Глухов процветал. Пусть бы он уже ушел с поста, я бы не хотела, чтобы он был мэром Глухова", - заявила одна из опрошенных жительниц города.

Как известно, два года назад жители Глухова избрали городским головой француза с украинскими корнями, предпринимателя Мишеля Терещенко. В этом году Терещенко возглавил антирейтинг украинских мэров, которые были впервые избраны на должность. Эксперты негативно оценили работу Терещенко в сферах ЖКХ, развития города и кадровой политики.