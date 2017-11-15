Бойцы роты полиции особого назначения «Сумы» получили президентские и ведомственные награды (фото) Более десяти бойцов-спецназовцев получили награды и президентские награды за личное мужество и проявленную при выполнении боевых задач смелость.

Медали и нагрудные знаки перед отправкой на восток полисменам вручили председатель Сумской областной государственной администрации Николай Клочко и начальник ГУНП в области Николай Лушпиенко.

По традиции, сложившейся в течение трех последних лет, на торжественном построении перед отбытием полицейских в командировку в зону АТО присутствовали не только руководящий состав ГУНП в области, но и приглашенные гости - семьи бойцов, их коллеги, друзья и товарищи.

Начальник областного управления полиции Николай Лушпиенко, убедившись, что бойцы полностью снаряжены и соответствующим образом экипированы, напомнил им о мерах личной безопасности, вежливом обращении с местным населением и подчеркнул, что подразделение полиции специального назначения «Сумы» уже долгое время занимает лидирующее место по своей деятельности среди других аналогичных подразделений.

«Вы являетесь образцом, примером для своих коллег, - отметил Николай Лушпиенко, - а потому будьте достойными и высоко держите эту планку. Желаю вам всем крепкости духа и бодрости, счастливого возвращения и помните: мы всех вас ждем дома живыми и здоровыми».

К поздравлениям руководителя областной полиции присоединился председатель облгосадминистрации Николай Клочко. Он вручил пятерым бойцам, проявившим личные смелость и отвагу в ходе выполнения боевых задач, президентские грамоты и пожелал всем присутствующим мирного неба над головой: «Спасибо каждому из вас за службу, и искренне желаю, чтобы у вас было все хорошо, а самое главное - мир и согласие на нашей земле. Сегодняшнее мирное небо над Сумщине - благодаря вам, хотелось бы, чтобы такое мирное небо было не только над нами, но и над всей нашей Украиной».

Еще шестеро офицеров и сержантов полиции за личное мужество и решительность, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в зоне АТО, были награждены медалями «Защитник Украины».

После торжественного построения награжденных полицейских поздравили коллеги, родные и друзья.

Затем - последние напутственные слова бойцам перед отправкой и пожелания скорейшего возвращения. Маленькая Даша не впервые провожает в зону АТО близких - на этот раз она пришла пожелать счастливого возвращения своему крестному отцу. Зная, что тому придется встретить на Донбассе Новый год, девочка дарит ему игрушку-оберег, маленького белого щенка.

«Следующий год по восточному календарю - год собаки, - говорит Даша, - поэтому я хочу, чтобы мой подарок не только помогал крестному на службе, но и защитил от бед».

Валентина Николаевна, недавно встречала со своей старшей дочерью ее мужа, сегодня провожает на службу младшего зятя, что уже в седьмой раз выезжает в зону боевых действий.

«Конечно, мы все волнуемся, ожидаем ребят, - говорит женщина. - Желаем им выдержки, здоровья, терпения. Пусть дорога домой будет вдвое быстрее и короче. И пусть воцарится, наконец, мир - это самое главное, - и на востоке, и у нас, и во всей Украине», - сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области