В Шостке облили горючим веществом автомобиль замглавы райгосадминистрации

В полицию с заявлением о попытке поджога своего автомобиля ВАЗ обратился один из заместителей главы Шосткинской райгосадминистрации. Мужчина рассказал, что нашел свой автомобиль облитым неизвестным горючим веществом. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции. Автомобиль находился на стоянке, которая не была под охраной, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.
«Мы принимаем комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, совершивших данное правонарушение, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - И рассчитываем на помощь неравнодушных граждан. Просьба к жителям Шостки, которые обладают информацией, которая может помочь следствию, сообщить в полицию. Анонимность гарантируем»
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