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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51145

В Шостке облили горючим веществом автомобиль замглавы райгосадминистрации

Рядом с облитой машиной злоумышленники оставили коробок со спичками. В полиции по данному факту начали уголовное производство ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В полицию с заявлением о попытке поджога своего автомобиля ВАЗ обратился один из заместителей главы Шосткинской райгосадминистрации. Мужчина рассказал, что нашел свой автомобиль облитым неизвестным горючим веществом. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции. Автомобиль находился на стоянке, которая не была под охраной, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

«Мы принимаем комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, совершивших данное правонарушение, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - И рассчитываем на помощь неравнодушных граждан. Просьба к жителям Шостки, которые обладают информацией, которая может помочь следствию, сообщить в полицию. Анонимность гарантируем»

Право Поджог авто Шостка

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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