В Шостке облили горючим веществом автомобиль замглавы райгосадминистрации Рядом с облитой машиной злоумышленники оставили коробок со спичками. В полиции по данному факту начали уголовное производство ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В полицию с заявлением о попытке поджога своего автомобиля ВАЗ обратился один из заместителей главы Шосткинской райгосадминистрации. Мужчина рассказал, что нашел свой автомобиль облитым неизвестным горючим веществом. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции. Автомобиль находился на стоянке, которая не была под охраной, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

«Мы принимаем комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, совершивших данное правонарушение, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - И рассчитываем на помощь неравнодушных граждан. Просьба к жителям Шостки, которые обладают информацией, которая может помочь следствию, сообщить в полицию. Анонимность гарантируем»