Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:187

Пограничники задержали молдованина, которого разыскивает Интерпол

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол.

Во время проведения пограничного контроля граждан, въезжающих в Украину микроавтобусом марки «Mercedes-Benz» молдавской регистрации, пограничники обнаружили и задержали 30-летнего молдаванина, который следовал в качестве пассажира.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Молдову для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 264 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Республики Молдова.

Сейчас мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам.

Право Пограничники

По тематике

Пограничники у украинца обнаружили «амфетамин»
27.11.2017 08:45

Пограничники у украинца обнаружили «амфетамин»

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через...

24.11.2017 17:20

Пограничники задержали россиянку с психотропами

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с взаимодействующими органами обнаружили на границе 65 таблеток психотропного действия....

24.11.2017 15:28

Пограничники обнаружили два проблемных грузовика

В пункт пропуска «Екатериновка» на въезд в Украину одновременно прибыли два грузовых автомобиля марки «DAF» турецкой регистрации....

На границе с Россией пограничники обнаружили груз сыра
24.11.2017 12:20

На границе с Россией пограничники обнаружили груз сыра

23 ноября в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления....

24.11.2017 12:17

Пограничники сообщают об ограничении движения возле Юнаковки

Сумской пограничный отряд информирует о частичном ограничении движения транспортных средств в пункт пропуска «Юнаковка»....

Новости

Пограничники задержали молдованина, которого разыскивает Интерпол
Сегодня 08:18
В Шостке облили горючим веществом автомобиль замглавы райгосадминистрации
Вчера 17:51
Сумчан приглашают на забег Святого Николая
Вчера 17:41
В национальном природном парке поймали браконьера
Вчера 16:54
Роменские полицейские вычислили 6 воров
Вчера 16:12
В Сумах продолжаются ремонты в больницах
Вчера 15:31
Бойцы роты полиции особого назначения «Сумы» получили президентские и ведомственные награды (фото)
Вчера 15:06
В Кролевце возобновили работу ткацкой фабрики
Вчера 14:50
Сумские полицейские продолжают ловить наркоманов
Вчера 14:04
"Он чужой человек", - жители Глухова оценили 2 года работы Терещенко (видео)
Вчера 13:38
Россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги и монеты
Вчера 13:20
На Сумщине началась операция «Перевозчик»
Вчера 12:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.