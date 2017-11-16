Пограничники задержали молдованина, которого разыскивает Интерпол

Во время проведения пограничного контроля граждан, въезжающих в Украину микроавтобусом марки «Mercedes-Benz» молдавской регистрации, пограничники обнаружили и задержали 30-летнего молдаванина, который следовал в качестве пассажира.
По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Молдову для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 264 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Республики Молдова.
Сейчас мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам.
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