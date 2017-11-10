Водоканал снова увеличивает тарифы

Последний раз тарифы пересматривались в августе 2016 (решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 16.08.2016 № 413).
Рост действующих тарифов на 27,3% произошло за счет падения объемов производства теплоэнергии, повышение цен на электроэнергию с 1,6848 грн/кВт-ч. до 2,01824 грн/кВт-ч (без НДС), повышения заработной платы за счет роста минимального прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 1218 грн. до 1762 грн. и начисления ЕСВ.
Замечания и предложения следует направлять в течение 14 дней по адресу: 40009, г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9, e-mail: vodokanal_sumy@ukr.net.
Подробнее об изменении тарифов по ссылке.
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