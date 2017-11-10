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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1499

Водоканал снова увеличивает тарифы

КП «Горводоканал» сообщает о повышении тарифов на производство тепловой энергии, ее транспортировку и поставку, а также на услуги по отоплению и подогреву воды для нужд населения жилых домов.

Последний раз тарифы пересматривались в августе 2016 (решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 16.08.2016 № 413).

Рост действующих тарифов на 27,3% произошло за счет падения объемов производства теплоэнергии, повышение цен на электроэнергию с 1,6848 грн/кВт-ч. до 2,01824 грн/кВт-ч (без НДС), повышения заработной платы за счет роста минимального прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 1218 грн. до 1762 грн. и начисления ЕСВ.

Замечания и предложения следует направлять в течение 14 дней по адресу: 40009, г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9, e-mail: vodokanal_sumy@ukr.net.

Подробнее об изменении тарифов по ссылке.

Экономика КП «Горводоканал» Отопление Повышение тарифов Тарифы

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