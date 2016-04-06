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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах обсудили будущее реки Сумка

Во вторник, 28 ноября, департамент инфраструктуры города провел расширенное совещание относительно причин ухудшения состояния реки Сумка в пределах города, а также возможных путей решения проблемы.

На заседании присутствовали заместитель городского головы Александр Журба, руководители профильных структурных подразделений и представители СумГУ, которые по заказу департамента инфраструктуры города разрабатывали научное обоснование путей улучшения экологического состояния реки Сумка в черте города.

Присутствующие заслушали информацию одного из исполнителей работ, представителя СумГУ Дмитрия Лазненко. Учитывая внешние факторы, специалисты в исследованиях условно разбили бассейн реки на пять участков и выделили девять точек контроля, проанализировали состояние прибрежных полос, ситуацию с подтоплением.

«Аккредитованная лаборатория провела более 200 анализов гидрохимических показателей, 50 анализов микробиологических показателей и 80 анализов фитопланктона. На основе полученных данных и были сделаны выводы, - отметил Дмитрий Лазненко. - В целом, критической ситуации с точки зрения загрязнения реки Сумка по гидрохимическим показателям нет. Есть превышение тех или иных параметров, но степень отклонения не несет таких критических значений, которые могли приводить к существенному ухудшению состояния водоема».

Среди предложенных путей улучшения экологического состояния: снижение влияния Косовщинского водохранилища (ликвидация или улучшения состояния самого водохранилища) снижение влияния хозяйственной деятельности на реку, то есть активизации работы по выявлению самовольных канализационных сетей, которые устраивают жители близлежащих домов, ведь по ним в реку сбрасываются неочищенные стоки; обеспечение надлежащего состояния коммуникаций канализационных сетей, сетей дождевой канализации и организованного отвода стока с автодорог. А также корректировки градостроительной политики на участках вблизи реки, создание прибрежных защитных полос, определение водоохранной зоны.

Также во время встречи было отмечено, что решение ситуации - это работа на долгосрочное планирование, которую нужно проводить совместно с коммунальными предприятиями, такими как КП «Дорремстрой», КП «Зеленстрой», КП «Горводоканал», управлением архитектуры и градостроительства. Есть вопросы по Косовщинскому водохранилищу, которые нужно решать совместно с органами местных советов. В итоге сошлись на том, что соберутся еще раз уже с руководителями соответствующих органов областной власти, ведь не все вопросы относятся к компетенции городской власти.

Общество Сумка

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