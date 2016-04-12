До Нового года в Сумах обещают упорядочить еще один сквер

Что уже удалось сделать, 28 ноября лично проинспектировал мэр Сум Александр Лысенко вместе с журналистами.
«Обустроить на этой территории сквер предложили именно жители окрестных домов. Мы выполнили их просьбу. Относительно названия сквера, то пусть жители определяются сами», - сказал городской голова.
Стоимость работ становит около 300 тыс. гривен. Как рассказал депутат городского совета Владимир Шилов, в сквере предусмотрели место для новогодней елки, которое планируют использовать по назначению уже в этом году.
«Очень хотим завершить все работы до Нового года, ведь хочется, чтобы дети встретили праздник у елки с подарками. Планируем для детей устроить настоящий новогодний утренник», - поделился планами Владимир Шилов.
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