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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17142

До Нового года в Сумах обещают упорядочить еще один сквер

В Сумах завершают строительство сквера по улице Екатерины Зеленко.

Что уже удалось сделать, 28 ноября лично проинспектировал мэр Сум Александр Лысенко вместе с журналистами.

«Обустроить на этой территории сквер предложили именно жители окрестных домов. Мы выполнили их просьбу. Относительно названия сквера, то пусть жители определяются сами», - сказал городской голова.

Стоимость работ становит около 300 тыс. гривен. Как рассказал депутат городского совета Владимир Шилов, в сквере предусмотрели место для новогодней елки, которое планируют использовать по назначению уже в этом году.

«Очень хотим завершить все работы до Нового года, ведь хочется, чтобы дети встретили праздник у елки с подарками. Планируем для детей устроить настоящий новогодний утренник», - поделился планами Владимир Шилов.

Общество Кати Зеленко Сквер

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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