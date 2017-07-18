Чем дышали сумчане в октябре

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.
В октябре отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах, расположенных по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).
В течение октября было отобрано и проанализировано 1290 проб.
Среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в 1,4 раза, пыли - в 1,3 раза и формальдегида - в 1,2 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже или на уровне санитарных норм.
Превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций ни одной примеси не зафиксировано.
По сравнению с сентябрем текущего года уменьшилась среднемесячная концентрация диоксида азота и оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, формальдегида, а уровень загрязнения аммиаком и пылью остался почти на прежнем уровне.
Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в октябре не наблюдалось.
Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в октябре Сумы составлял 11-13 мкР/час и не превышал допустимых значений.
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