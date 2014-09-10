«Технология» прикупила еще земли в Сумах В Сумах состоялись земельные торги, организатором которых стала городской совет.

Участие в них приняло три участника, которые намеревались приобрести земельный участок площадью 0, 4 га по проспекту Курский.

Данный земельный участок - это земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения.

Целевое ее назначение - размещение и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности. Срок пользования земельным участком 10 лет.

Стартовый размер годовой платы за пользование земельным участком составил 76 112,4 гривен.

На 10-ом шаге торгов определился победитель. Им стало ПАО «Технология». Данное предприятие предложило 120 257,36 гривен.