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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34208

«Технология» прикупила еще земли в Сумах

В Сумах состоялись земельные торги, организатором которых стала городской совет.

Участие в них приняло три участника, которые намеревались приобрести земельный участок площадью 0, 4 га по проспекту Курский.

Данный земельный участок - это земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения.

Целевое ее назначение - размещение и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности. Срок пользования земельным участком 10 лет.

Стартовый размер годовой платы за пользование земельным участком составил 76 112,4 гривен.

На 10-ом шаге торгов определился победитель. Им стало ПАО «Технология». Данное предприятие предложило 120 257,36 гривен.

Экономика Земельные торги Технология

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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