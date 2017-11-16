Под Сумами спасатели ликвидировали пожар жилого дома 28 ноября в 1:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Центральная в с. Кекино Сумского района.

О пожаре сообщила соседка. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 3-й Государственной пожарно-спасательной части, профессионального пожарного поста № 27 пгт Хотинь, местную пожарную команду с. Николаевка.

До приезда пожарных хозяева и соседи пытались самостоятельно потушить пламя, но ожидаемого результата это не дало. Прибыв на вызов, спасатели установили, что горит часть кровли дома (деревянного и обложенного кирпичом), а также что огонь успел распространиться внутрь. Существовала угроза переброски пламени на два помещения соседей и на хозяйственную постройку владельцев указанного домовладения. Тушение осложняло загромождения в доме и наличие соломы на чердаке. Для бесперебойной подачи воды на ликвидацию возгорания автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта.

В 2:53 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 7:30 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль местной пожарной команды.

В результате возгорания уничтожена кровля на площади 20 кв. м, 6 окон, пол на площади 8 кв. м, личные вещи.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожность при курении.