Глуховские силачи отличились на кубке Украины 27-28 ноября в Коломые прошел кубок Украины по пауэрлифтингу.

На нем Сумщину представляли спортсмены ФСК «Гармония» из Глухова, которые достойно выступили, завоевав три медали.

Андрей Степанов стал серебряным призером в весовой категории до 74 кг с суммой троеборья 625кг (250+140+235). Еще две бронзовые медали завоевали Андрей Смолин (до 105 кг с суммой 772,5кг (285+207,5+280 ) и Игорь Иванченко (до 120 кг с суммой 730кг (270+190+270).