Глуховские силачи отличились на кубке Украины

Андрей Степанов стал серебряным призером
На нем Сумщину представляли спортсмены ФСК «Гармония» из Глухова, которые достойно выступили, завоевав три медали.
Андрей Степанов стал серебряным призером в весовой категории до 74 кг с суммой троеборья 625кг (250+140+235). Еще две бронзовые медали завоевали Андрей Смолин (до 105 кг с суммой 772,5кг (285+207,5+280 ) и Игорь Иванченко (до 120 кг с суммой 730кг (270+190+270).
22-26 ноября в г. Коломыя состоялся чемпионат Украины по пауэрлифтингу среди учащихся ДЮСШ....
С 14 по 23 сентября в Луцке проходил чемпионат Украины по классическому пауэрлифтингу среди взрослых, ветеранов, юниоров и юниорок, юношей...
12 марта в Ахтырке прошел открытый чемпионат Сумской области по классическому пауэрлифтингу....
17-22 сентября в Полтаве проходил чемпионат Украины по классическому пауэрлифтингу....
20-21 августа в Запорожье прошел турнир по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги лежа «Кубок Хортицы»....