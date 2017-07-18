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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20367

В Сумах хотят значительно поднять цену проезда в городском транспорте

Цена на проезд в Сумах может увеличиться с 2 грн. до 3 грн. 10 коп. в троллейбусе и с 3 до 5 грн. в коммунальных автобусах.

Это следует из опубликованного 24 ноября на сайте Сумского горсовета проекта решений исполкома, сообщает transport.sumy.ua.

Другие проекты решений также предусматривают увеличение цены проезда с 4 до 5 грн. в автобусах частных перевозчиков, а также отмену льгот на проезд для пенсионеров на всех маршрутах города, на которых оперируют частные перевозчики. Стоимость проезда из Сум до села Песчаное или из него в Сумы на маршруте №51 предлагается поднять до 7 грн..

Одновременно с увеличением цены проезда в проекте решения, касающегося КП «Электроавтотранс», предлагается увеличить цену проездных билетов длительного действия. Так, стоимость базового проездного на месяц может достичь 93 грн. на троллейбус и 150 грн. на коммунальный автобус. Месячный абонемент на оба вида коммунального транспорта в проекте предлагается установить на уровне 212 грн.

Экономика Подорожание проезда

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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