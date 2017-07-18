В Сумах хотят значительно поднять цену проезда в городском транспорте Цена на проезд в Сумах может увеличиться с 2 грн. до 3 грн. 10 коп. в троллейбусе и с 3 до 5 грн. в коммунальных автобусах.

Это следует из опубликованного 24 ноября на сайте Сумского горсовета проекта решений исполкома, сообщает transport.sumy.ua.

Другие проекты решений также предусматривают увеличение цены проезда с 4 до 5 грн. в автобусах частных перевозчиков, а также отмену льгот на проезд для пенсионеров на всех маршрутах города, на которых оперируют частные перевозчики. Стоимость проезда из Сум до села Песчаное или из него в Сумы на маршруте №51 предлагается поднять до 7 грн..

Одновременно с увеличением цены проезда в проекте решения, касающегося КП «Электроавтотранс», предлагается увеличить цену проездных билетов длительного действия. Так, стоимость базового проездного на месяц может достичь 93 грн. на троллейбус и 150 грн. на коммунальный автобус. Месячный абонемент на оба вида коммунального транспорта в проекте предлагается установить на уровне 212 грн.