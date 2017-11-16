Спасатели оказали помощь женщине, которая не могла самостоятельно передвигаться 28 ноября в 12:50 в Службу спасения «101» г. Сумы поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры 5-ти этажного жилого дома по ул. Весенняя, в которой находилась женщина, которая нуждалась в помощи.

Как выяснилось, на линию экстренного вызова позвонил сын хозяйки, который в течение часа не мог попасть в помещение. На место вызова прибыло отделение 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Поскольку двери в дом на втором этаже были закрыты изнутри, спасатели, используя штурмовую лестницу и специальные инструменты, открыли окно, после чего попали в квартиру. В одной из комнат сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили женщину в сознании, которая находилась на полу и не могла самостоятельно передвигаться.

Специалисты Службы спасения, открыв дверь, передали пожилую женщину работникам скорой помощи.

Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.