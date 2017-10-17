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Евгений Кудлай
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Розыск! Сумчанин пропал с цыганами (фото)

Работниками Сумского городского отдела полиции разыскивается Стародуб Владимир Борисович, 1960 г.р., житель города Сумы.

Мужчина 1 октября нынешнего года вместе с представителями ромского меньшинства поехал автомобилем ВАЗ 2101 (желтого цвета) собирать пух-перо, и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего мужчины: на вид около 60 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, темные с проседью; нос прямой, губы узкие, выраженные носогубные складки, подбородок вытянутый.

Полиция обращается ко всем гражданам, кому известна какая-либо информация о местонахождении без вести пропавшего гражданина сообщить об этом в Сумской отдела полиции по телефонам: (0542) 66-72-05, 66-72-04 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести

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