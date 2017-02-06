Конотопчанину дали всего 3 года тюрьмы за арсенал оружия и наркотики, найденные в его авто

34-летний мужчина хранил в своей «Ладе» три гранаты типа РГД-5 с взрывателями УЗРГМ-2, 440 патронов калибра 7,62 мм и опасные наркотические вещества - каннабис и амфетамин. Оружие и наркотики правоохранительные органы изъяли у него при обыске. Свою вину в суде обвиняемый признал. По его словам, боеприпасы он получил он знакомого, 440 патронов приобрел у товарища за тысячу гривен, а наркотические вещества нашел у собственного гаража.
Правоохранительные органы классифицировали совершенные им уголовные правонарушения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.2 ст 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Решением суда первой инстанции мужчину признали виновным в предъявленных ему уголовных правонарушениях и назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.
С таким решением суда не согласилась сторона защиты и обратилась в апелляционный суд с жалобами. Обвиняемый и его защитник просили отменить приговор суда, применить положения ст.69 УК Украины и назначить ему наказание не связанное с лишением свободы.
Апелляционный суд Сумской области, рассматривая материалы апелляционного производства, приговор местного суда оставил без изменений, а апелляционные жалобы без удовлетворения. Мотивировал свое решение тем, что преступления, совершенные обвиняемым, составляют значительную общественную опасность. Кроме того, сторона защиты просила назначить наказание ниже предела, предусмотренного в санкциях ч.1 ст.263 и ч.2 ст.309 УК, на что отсутствуют какие-либо законные основания.
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