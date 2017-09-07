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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05194

Суд оставил под стражей подозреваемого в ограблении депутата горсовета

Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которой сумчанин был взят под стражу по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж).

Органом предварительного расследования установлено, что 3 сентября этого года мужчина вместе с тремя несовершеннолетними лицами, находясь у кафе «Бистро», договорились напасть на одного из посетителей заведения и ограбить его. Реализуя свой преступный умысел, злоумышленники открыто нанесли потерпевшему два удара в лицо, выхватили мобильный телефон «Xiаomi Redmi 2» и сорвали цепочку с шеи. После чего скрылись с места совершения преступления и сбыли похищенные вещи по своему усмотрению. Пострадавшим оказался один из депутатов Сумского городского совета.

Следователь полиции обратился в Ковпаковский районный суд г. Сумы с ходатайством взять подозреваемого под стражу. Следственный судья ходатайство удовлетворил и установил действие меры пресечения до 1 января 2018 года.

Не соглашаясь с таким решением местного суда, сторона защиты подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение суда первой инстанции в связи с необоснованностью подозрения. В свою очередь, сторона обвинения настаивала оставить подозреваемому в силе избранную ранее меру пресечения. Предоставила доказательства, что лицо обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.

Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области, просмотрев материалы уголовного производства, оставила в силе решение Ковпаковского районного суда г. Сумы, поскольку существуют риски того, что лицо скроется от органов предварительного расследования, суда, может оказать давление на свидетелей и других участников процесса.

Напомним: речь идет об ограблении депутата Сумского горсовета Владимира Чепика.

Право Владимир Чепик Под стражу

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