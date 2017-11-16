Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:501

Копы поймали «металлистов»

Патрульные оперативно задержали граждан, которые подозреваются в краже.

В полицию позвонила 63-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестные граждане на автомобиле ГАЗ-3302 похитили с территории дачных кооперативов металлолом, в том числе чугунную ванну. Получив приметы автомобиля и граждан, полицейские начали их поиски. Начав обследовать улицу Санаторную, инспекторы увидели похожий по ориентировке автомобиль.

В автомобиле, кроме водителя, находились два пассажира. Граждане сразу начали нервничать и путаться в показаниях. Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили в кузове авто металлолом и чугунную ванну.

Объяснить историю происхождения груза 27-, 29- и 36-летние граждане не смогли. Заявительница, которая прибыла на место происшествия, узнала свое имущество и указанных граждан.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.

Право Кража

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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