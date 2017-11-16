Пьяный сумчанин без прав устроил аварию и пытался скрыться Патрулируя город, стражи порядка получили сообщение о ДТП возле фонтана Садко.

Заявитель пояснил, что во время маневрирования водитель Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с его транспортным средством Mazda, после чего начал убегать с места ДТП. Сам же мужчина начал преследовать беглеца и звонить в полицию. В дальнейшем, гражданин своим авто заблокировал транспортное средство Mercedes-Benz Sprinter на дворовой территории на улице Роменской, однако самому водителю удалось скрыться в неизвестном направлении. Стражи порядка начали обследовать территорию двора, где заметили, человека, который прятался за домом. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Во время общения он нервничал и путался в показаниях. Его узнал, как заявитель, так и его пассажиры.

Освидетельствование зафиксировало у 43-летнего сумчанина 2,45 промилле алкоголя в крови. В то же время гражданин не имел водительского удостоверения, ведь в феврале этого года, он уже попадал в поле зрения полицейских, которые составляли на него админматериалы за вождение в нетрезвом состоянии.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили на мужчину сразу 4 админматериала: 124 (совершение ДТП), 122-4 (оставление места ДТП), ч.2 ст.130 (повторное управление в состоянии опьянения) и ч.3 ст. 126 (управление лицом, лишена права управления) КоАП.