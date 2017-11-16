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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0095

Азербайджанец пытался подкупить пограничника 100 долларами

На Сумщине пограничники зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

Сегодня утром в железнодорожном пункте контроля «Конотоп» во время осуществления мероприятий пограничного контроля пассажиров поезда «Москва - Одесса» на гражданина Азербайджана сработала база данных поручений уполномоченных государственных органов. Как выяснили пограничники, 47-летнему иностранцу за нарушение украинского законодательства был запрещен въезд в Украину.

При составлении соответствующих документов, мужчина, чтобы все же попасть на территорию Украины, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 100 долларов США, на что получил категорический отказ.

Сейчас о задокументированном правонарушение, предусмотренное статьей 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) направлено уведомление в Нацполицию, сообщает Госпогранслужба.

Право Взятка Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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