В Сумах покажут благотворительный спектакль кукольного театра из Греции В среду 29 ноября в помещении Конгресс-Центра СумДУ Театр Кукол Ирины Бойко White Puppet Theatre из Афин покажет кукольный моноспектакль для взрослого зрителя «Путь к Морю».

Моноспектакль создан в рамках международного благотворительного проекта “White Puppet Hag- Куклы объединяют людей“, сообщает медиа портал АТС creativpodiya.com.

Три истории, созданные на основе народных сказаний, притч и легенд, объединённые общей темой: место человека в этом мире, его связь с другими людьми и поиск себя.

Люди и куклы в поисках счастья и смысла бытия проживают свою жизнь в них, объединённых общим названием: « Путь к Морю». Разговор со зрителем ведётся языком символов: маски, куклы, песок и тени соединены в пазл человеческих чувств и стремлений.

Постановка и исполнение: Ирина Бойко

Музыка: Платон Антритсакис

Продолжительность 50 минут.

Адрес: Конгресс-Центра СумДУ (ул. Покровская, 9/1)

Начало: 18.00

Вход свободный, при желании вы можете совершить благотворительный взнос на любую сумму, которая пойдёт на лечение сумчанина Самусь Александра, 7 лет, который болен на спинально-мышечную атрофию.

Организаторы спектакля: Сумской Центр социального обслуживания «Берегиня».