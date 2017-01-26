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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:15169

Семья погибшего в зоне АТО сумчанина получила в собственность земельные участки

Депутаты городского совета во время очередной сессии поддержали проект решения «О предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков членам семей погибших участников АТО».

Согласно этому решению разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений получили члены погибшего участника АТО Виталия Маслянки - Валентина и Юрий Маслянки.

Данные земельные участки площадью 0,1 га находятся по проспекту Казацкий.

Напомним, Виталий Маслянка погиб 31 июля 2016 года в районе Донецкого аэропорта во время обстрела опорного пункта, от взрывной волны. Погибшему во время сессии горсовета 26 октября 2016 года депутаты присвоили звание Почетного гражданина города Сумы.

Общество Виталий Маслянка Земля АТО

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