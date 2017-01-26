Семья погибшего в зоне АТО сумчанина получила в собственность земельные участки

Согласно этому решению разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений получили члены погибшего участника АТО Виталия Маслянки - Валентина и Юрий Маслянки.
Данные земельные участки площадью 0,1 га находятся по проспекту Казацкий.
Напомним, Виталий Маслянка погиб 31 июля 2016 года в районе Донецкого аэропорта во время обстрела опорного пункта, от взрывной волны. Погибшему во время сессии горсовета 26 октября 2016 года депутаты присвоили звание Почетного гражданина города Сумы.
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