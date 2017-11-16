Мэр Тросятнца попал в ТОП-5 мэров-инноваторов Финалистами рейтинге мэров-инноваторов, инициированного Международным саммитом мэров и Украинской правдой, по результатам второго этапа отбора стали ппятро мэров городов, население которых меньше 500 тысяч человек.

Среди них: глава Тростянца Юрий Бова, глава города Долина Владимир Гаразд, Виталий Луков из Вознесенска, мэр Винницы Сергей Моргунов, и глава Житомира Сергей Сухомлин.

Имена финалистов объявили накануне Международного саммита мэров, который проходит в Киеве 28-29 ноября с участием 150 украинских мэров и делегатов из 9 стран мира.

Организаторы подчеркивают, что определяющими критериями на этом этапе были беспристрастность и репутация мэра среди жителей города.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева отмечает, что критерии оценки эффективности украинских мэров базировались на рейтинге European Capital of Innovation и помогли оценить внедренные инновации в важных сферах жизни украинских городов.

"Но не менее важными являются вопросы добродетели и репутации мэров среди жителей. Поэтому при формировании пятерки финалистов жюри тщательно изучало деятельность каждого городского главы именно по этим критериям", – отметила Мусаева.

Победителя рейтинга изберут украинцы открытым голосованием, которое будет проходить на сайте "Украинской правды".

В состав жюри входят: главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, соучредитель Международного саммита мэров Ирина Озимок, координатор Украинской сети энергетических инноваций Greencubator Роман Зинченко, директор инициативы StartupAmsterdam Рубен Ньювенхаус, член совета реанимационное пакета реформ Иван Лукеря, директор CANactions Валентина Зотова, главный советник по вопросам самоуправления ПРОМИС Кейди Уорд, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, генеральный директор "Датагруп" Михаил Шелемба, основатель проекта "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк, представитель компании VISA Дмитрий Крепак.