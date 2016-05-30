В Сумах умер известный футболист и тренер

Прощание с Константином Николаевичем состоится 30 ноября в футбольном центре «Барса». Похоронят Константина Зиновьева на Лучанском кладбище в Сумах.
12-го ноября ему исполнилось 82 года, сообщает Федерация футбола Сумщины.
«Данкор» выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Николаевича.
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