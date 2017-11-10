Сумские баскетболисты примут мариупольцев

Матчи 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу между командами мужской высшей лиги состоятся 2 и 3 декабря в спортзале площадке УАБД (Петропавловская, 57).
В субботу матч начнется в 18:00, в воскресенье - в 12:00.
После трех туров у сумчан - 9 очков в активе и четвертое место, у мариуапольцев - на очко больше и третье место в турнирной таблице группы 1.
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