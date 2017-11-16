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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0899

В Ромнах посетитель магазина опустошил кассу

Роменские полицейские быстро вычислили 27-летнего ранее судимого жителя города, который украл из кассы одного из магазинов города 6000 гривен.

В Роменский отдел полиции от продавца одного из магазинов города поступило сообщение о краже денег из кассы. На место вызова прибыли правоохранители.

Во время проверки сотрудники полиции установили, что к исчезновению 6000 гривен из кассы был причастен неизвестный мужчина, который в тот вечер заходил в помещение торгового заведения. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. При просмотре ее записей правоохранители узнали мужчину - им оказался ранее судимый за корыстные преступления, 27-летний житель города.

И хотя оперативники разыскали злоумышленника быстро, все же украденные средства он уже успел потратить. Часть денег он отдал знакомым, перед которыми имел долги, другую - потратил на развлечения с друзьями.

В содеянном роменчанин признался и рассказал об обстоятельствах совершения преступления. По его словам, все получилось случайно: зайдя в торговой зал магазина и обратив внимание на отсутствие продавщицы, он быстро заглянул за прилавок, где увидел открытую кассу с деньгами. Воспользовавшись удобным моментом, забрал дневную выручку и ушел.

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны

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