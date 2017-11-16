В Ромнах посетитель магазина опустошил кассу Роменские полицейские быстро вычислили 27-летнего ранее судимого жителя города, который украл из кассы одного из магазинов города 6000 гривен.

В Роменский отдел полиции от продавца одного из магазинов города поступило сообщение о краже денег из кассы. На место вызова прибыли правоохранители.

Во время проверки сотрудники полиции установили, что к исчезновению 6000 гривен из кассы был причастен неизвестный мужчина, который в тот вечер заходил в помещение торгового заведения. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. При просмотре ее записей правоохранители узнали мужчину - им оказался ранее судимый за корыстные преступления, 27-летний житель города.

И хотя оперативники разыскали злоумышленника быстро, все же украденные средства он уже успел потратить. Часть денег он отдал знакомым, перед которыми имел долги, другую - потратил на развлечения с друзьями.

В содеянном роменчанин признался и рассказал об обстоятельствах совершения преступления. По его словам, все получилось случайно: зайдя в торговой зал магазина и обратив внимание на отсутствие продавщицы, он быстро заглянул за прилавок, где увидел открытую кассу с деньгами. Воспользовавшись удобным моментом, забрал дневную выручку и ушел.

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.