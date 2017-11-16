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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12111

В Конотопе в ДТП пострадала 8-летняя школьница

С полученными травмами головы девочку медики доставили в реанимацию, полиция выясняет обстоятельства и причины совершения аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Конотопе, на перекрестке улиц Пушкина и Интернатная. Как выяснили вызванные полицейские, 29-летняя водитель автомобиля «Мазда 6» во время движения сбила на дороге девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

Девочку с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушиба головы доставили в реанимационное отделение центральной больницы.

«Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины ДТП, - комментирует и.о. начальника отдела Марина Панова. - По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)».

Полиция вновь обращается ко всем гражданам с призывом соблюдать предусмотренные законом правил дорожного движения, предупреждать детей об опасности легкомысленного поведения на дороге, быть внимательными за рулем и во время движения учитывать все возможные риски, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Конотоп

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