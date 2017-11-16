В Конотопе в ДТП пострадала 8-летняя школьница

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Конотопе, на перекрестке улиц Пушкина и Интернатная. Как выяснили вызванные полицейские, 29-летняя водитель автомобиля «Мазда 6» во время движения сбила на дороге девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Девочку с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушиба головы доставили в реанимационное отделение центральной больницы.
«Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины ДТП, - комментирует и.о. начальника отдела Марина Панова. - По данному факту следователи полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)».
Полиция вновь обращается ко всем гражданам с призывом соблюдать предусмотренные законом правил дорожного движения, предупреждать детей об опасности легкомысленного поведения на дороге, быть внимательными за рулем и во время движения учитывать все возможные риски, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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