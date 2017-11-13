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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5566

Суд арестовал имущество экс-главы Хозсуда Сумской области

Имущество подозреваемого в получении взятки экс-главы Хозсуда Сумской области было арестовано судом по просьбе НАБУ.

Деньги и автомобиль бывшего главы Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко арестованы по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Такое решение принял один из районных судов города Киева несколько недель назад, сообщает «Слово и Дело».

Детектив просил арестовать автомобиль BMW Х5 2016 года выпуска, таможенное оформление которого Коваленко провел 2 октября 2017 года на таможенном посту «Центральный» Сумской таможни Государственной фискальной службы. Также следстве установило, что экс-глава Хозсуда Сумской области имеет счета в ПриватБанке и Креди Агриколь Банке.

Согласно данным из электронной декларации за 2016 год, Коваленко в Креди Агриколь Банке хранил 55 тысяч долларов наличными. В ПриватБанке счетов у него не было.

На счета Коваленко в Креди Агриколь Банке и ПриватБанке, а также автомобиль BMW X5 был наложен арест.

Следует также отметить, что для уплаты залога экс-глава Хозсуд Сумской области получил займ от гражданина Украины Андрея Ивановича Комара в размере 5 миллионов гривен, о чем он указал в системе е-декларирования.

Право Александр Коваленко

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