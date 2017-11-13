Суд арестовал имущество экс-главы Хозсуда Сумской области

Деньги и автомобиль бывшего главы Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко арестованы по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Такое решение принял один из районных судов города Киева несколько недель назад, сообщает «Слово и Дело».
Детектив просил арестовать автомобиль BMW Х5 2016 года выпуска, таможенное оформление которого Коваленко провел 2 октября 2017 года на таможенном посту «Центральный» Сумской таможни Государственной фискальной службы. Также следстве установило, что экс-глава Хозсуда Сумской области имеет счета в ПриватБанке и Креди Агриколь Банке.
Согласно данным из электронной декларации за 2016 год, Коваленко в Креди Агриколь Банке хранил 55 тысяч долларов наличными. В ПриватБанке счетов у него не было.
На счета Коваленко в Креди Агриколь Банке и ПриватБанке, а также автомобиль BMW X5 был наложен арест.
Следует также отметить, что для уплаты залога экс-глава Хозсуд Сумской области получил займ от гражданина Украины Андрея Ивановича Комара в размере 5 миллионов гривен, о чем он указал в системе е-декларирования.
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