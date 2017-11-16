В Краснополье нашли мину времен Второй мировой войны В 12:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в пгт Краснополье.

Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это устаревшая минометная мина калибра 82 мм. Боеприпас находился в лесу на расстоянии 4 км от жилых домов.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.