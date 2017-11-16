На Сумщине будут судить банду «нефтедобытчиков» На Сумщине будут судить группу из шести человек, которые похищали нефть из трубопровода.

Прокуратурой Сумской области 28 ноября 2017 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы, которые объединились с целью системного хищения нефти из трубопровода. Также будут судить двух их сообщников, которых они привлекали к краже сырья.

Как уже сообщалось, в июне текущего года четырех человек задержали непосредственно во время похищения нефтепродуктов из трубопровода «Козеевка - Сидоричи» нефтегазодобывающего управления «Ахтырканефтегаз» компании «Укрнафта», который проходит в районе с. Хухра Ахтырского района. Двух их сообщников удалось задержать через некоторое время.

По результатам расследования, проведенного следственным отделом управления Службы безопасности Украины в Сумской области, установлено, что злоумышленники, используя специальное оборудование для незаконного отбора смеси и транспортные средства со скрытыми самодельными металлическими емкостями, путем врезки в нефтепровод откачивали нефтепродукты для дальнейшей их реализации. Оперативники в ходе следственных действий изъяли пять грузовых автомобилей и два прицепа, которые использовались для транспортировки сырья. Общий объем изъятой смеси углеводородов составляет 68 куб.м, из которых нефть составляет почти 40 тонн. Стоимость указанного сырья около полумиллиона гривен.

Действия четырех обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой) УК Украины. Двое других отвечать по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц и в больших размерах) УК Украины.

Справка: ч. 4 ст. ст. 185 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, ч. 5 ст. 185 УК Украины - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.