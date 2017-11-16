Сумские копы поймали братьев-наркоманов

Патрулируя улицу Засумская, экипаж патрульных заметил двух подозрительных мужчин, которые резко изменили направление движения, заметив полицейских.
Во время общения 23- и 25-летние братья нервничали и путались в показаниях, одновременно они старались как можно быстрее закончить беседу с инспекторами.
Странное поведение граждан насторожила патрульных, поэтому они решили провести поверхностную проверку. Ее результат - выявление веществ, похожих на наркотические.
Так, у старшего брата, инспекторы обнаружили бумажный сверток с растительным веществом, похожим на каннабис, а вот младший имел при себе два свертка с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
По обоим фактам возбуждены уголовные производства по статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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