Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1452

Наркотики задержали на границе Сумщины

Пограничники изъяли препараты наркотического действия.

Вчера пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили на границе препараты наркотического действия.
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили таблетки психотропного действия.
При осуществлении мероприятий пограничного контроля автомобиля «Volkswagen» сработала служебная собака, специально натренированная на поиск наркотических веществ. Среди личных вещей гражданки Молдовы, которая направлялась на выезд из Украины, правоохранители нашли 10 таблеток «фенозепама» с содержанием психотропных веществ.
Обнаруженные таблетки в установленном порядке изъяты и переданы компетентным органам.

Право Наркотики

По тематике

Сегодня 14:11

Сумские копы поймали братьев-наркоманов

Патрульные обнаружили двух братьев с веществом, похожим на наркотическое....

Вчера 14:04

Сумские полицейские продолжают ловить наркоманов

С начала нынешнего года сотрудники полиции Сумской области раскрыли 1453 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков....

27.11.2017 16:35

До 10 лет лишения свободы грозит наркоторговцу из Белопольского района

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя Белопольского района, который обвиняется...

Патрульные обнаружили у водителя пакетики из-под амфетамина
27.11.2017 15:45

Патрульные обнаружили у водителя пакетики из-под амфетамина

У мужчины, который ехал за рулем авто с признаками наркотического опьянения, обнаружили девять пакетиков с остатками порошкообразного вещества, похожего на...

27.11.2017 14:42

Патрульные задержали 17-летнего наркомана

Патрульные обнаружили сумчанина, который имел при себе вещество, похожее на наркотическое....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.