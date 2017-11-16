Наркотики задержали на границе Сумщины

Вчера пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили на границе препараты наркотического действия.
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили таблетки психотропного действия.
При осуществлении мероприятий пограничного контроля автомобиля «Volkswagen» сработала служебная собака, специально натренированная на поиск наркотических веществ. Среди личных вещей гражданки Молдовы, которая направлялась на выезд из Украины, правоохранители нашли 10 таблеток «фенозепама» с содержанием психотропных веществ.
Обнаруженные таблетки в установленном порядке изъяты и переданы компетентным органам.
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