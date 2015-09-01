Какой видят обновленную Альтанку в мэрии?

«Тот случай, когда проект реставрации разрабатывает специалист без архитектурного образования», - прокомментировал он.
Напомним: реконструкция Альтанки планируется в следующем году, пока идет разработка проектно-сметной документации и получение разрешительных документов, так как это памятка архитектуры.
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