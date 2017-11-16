Из сумского тарифа на воду изъяли поверку счетчиков КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов в 2017 году.

Коммунальное предприятие «Горводоканал» Сумского городского совета сообщает, что 29 ноября 2017 года вступило в силу постановление НКРЭКУ от 02.11.2017 № 1344 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26 ноября 2016 года № 2868». Этим постановлением из действующих (с 15 апреля 2017 года) тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения (с использованием внутридомовых систем) изъяты расходы на периодическую поверку квартирных средств учета воды.

Новые тарифы составляют:

- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 6,42 грн./куб.м (без НДС), 7,704 грн/куб.м (с НДС);

- на услугу по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) - 5,11 грн/куб. м (без НДС), 6,132 грн/куб.м (с НДС).

Согласно пункту 6 статьи 32 Закона Украины от 24.06.2004 № 1875-IV «О жилищно-коммунальных услугах» вышеуказанные тарифы будут введены в действие с 15 декабря 2017 года.

Изменение стоимости услуг обусловлено требованиями Закона Украины от 22.06.2017 № 2119 - VIII «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

С материалами заседания НКРЭКУ можно ознакомиться по ссылке.