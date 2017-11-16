Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48198

Из сумского тарифа на воду изъяли поверку счетчиков

КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов в 2017 году.

Коммунальное предприятие «Горводоканал» Сумского городского совета сообщает, что 29 ноября 2017 года вступило в силу постановление НКРЭКУ от 02.11.2017 № 1344 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26 ноября 2016 года № 2868». Этим постановлением из действующих (с 15 апреля 2017 года) тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения (с использованием внутридомовых систем) изъяты расходы на периодическую поверку квартирных средств учета воды.

Новые тарифы составляют:

- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 6,42 грн./куб.м (без НДС), 7,704 грн/куб.м (с НДС);

- на услугу по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) - 5,11 грн/куб. м (без НДС), 6,132 грн/куб.м (с НДС).

Согласно пункту 6 статьи 32 Закона Украины от 24.06.2004 № 1875-IV «О жилищно-коммунальных услугах» вышеуказанные тарифы будут введены в действие с 15 декабря 2017 года.

Изменение стоимости услуг обусловлено требованиями Закона Украины от 22.06.2017 № 2119 - VIII «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

С материалами заседания НКРЭКУ можно ознакомиться по ссылке.

Общество КП «Горводоканал» Тарифы

По тематике

Сегодня 09:14

Водоканал снова увеличивает тарифы

КП «Горводоканал» сообщает о повышении тарифов на производство тепловой энергии, ее транспортировку и поставку, а также на услуги по отоплению...

23.11.2017 12:46

Тарифы на тепло, воду и электричество для сумчан не повысили

Запланированное на 23 ноября рассмотрение проектов постановлений НКРЭКУ о повышении тарифов на 2018-ый год для ПАО «Сумыоблэнерго», КП «Горводоканал» Сумского...

20.11.2017 15:43

В Шостке прокуратура требует уменьшить тарифы на тепло

Шосткинская местная прокуратура в судебном порядке требует отменить необоснованные тарифы на коммунальные услуги....

В Сумах переоснастили КНС-2 современным насосным оборудованием
16.11.2017 17:11

В Сумах переоснастили КНС-2 современным насосным оборудованием

С 8 ноября запущено в работу новое насосное оборудование на канализационной насосной станции № 2 в Сумах....

16.11.2017 15:05

В СумГУ подорожают тарифы на содержание общежитий

СумГУ сообщает об изменении тарифов на содержание общежитий....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.