Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий

30 ноября ночью и утром в Сумской области прогнозируется гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 17-22 м/с, сообщает Укргидрометцентр.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем и...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 4 ноября по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 2 ноября по г. Сумы и области ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 1 ноября по г. Сумы и области сохранятся порывы западного ветра 15-20 м/с....
В ночь с 30 на 31 октября в Конотопе из-за сильных порывов ветра сломалось несколько деревьев....