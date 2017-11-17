На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме 29 ноября в 4:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Сумской в с. Вехово Недригайловского района.

Возгорание обнаружила хозяйка. На место происшествия были направлены отделение дежурного караула 16-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

Преодолев расстояние в 9 км, пожарные прибыли на вызов и установили, что горение происходит на чердаке дома. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. Существовала угроза перекидывания огня на остальные постройки. Ситуацию осложняли труднодоступный подъезд к очагу горения и захламленность чердака.

В 4:40 пожар был локализован, пожарные не допустили его дальнейшего распространения, в 5:43 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожено перекрытие на площади 12 кв. м и кровля на площади 3 кв. м..

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов. Как свидетельствует статистика, именно в зимний период данная причина приводит не только к материальным убыткам, а и к трагическим последствиям. Поэтому спасатели в очередной раз призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.