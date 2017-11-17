Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1059

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме

29 ноября в 4:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Сумской в с. Вехово Недригайловского района.

Возгорание обнаружила хозяйка. На место происшествия были направлены отделение дежурного караула 16-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

Преодолев расстояние в 9 км, пожарные прибыли на вызов и установили, что горение происходит на чердаке дома. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. Существовала угроза перекидывания огня на остальные постройки. Ситуацию осложняли труднодоступный подъезд к очагу горения и захламленность чердака.

В 4:40 пожар был локализован, пожарные не допустили его дальнейшего распространения, в 5:43 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожено перекрытие на площади 12 кв. м и кровля на площади 3 кв. м..

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов. Как свидетельствует статистика, именно в зимний период данная причина приводит не только к материальным убыткам, а и к трагическим последствиям. Поэтому спасатели в очередной раз призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Недригайловский район Пожар

По тематике

Под Сумами спасатели ликвидировали пожар жилого дома
Вчера 09:42

Под Сумами спасатели ликвидировали пожар жилого дома

28 ноября в 1:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Центральная в с. Кекино Сумского...

27.11.2017 16:57

На Сумщине полиция раскрыла кражу банковской карты

Приехав в Сумскую область в поисках заработка, 25-летний житель Черниговской области потерял свою банковскую карточку....

Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание крыши жилого дома
27.11.2017 16:47

Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание крыши жилого дома

27 ноября в 7:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Горная в с. Старое...

27.11.2017 11:58

Причиной возгорания церкви в Бурыни могла стать неисправная электропроводка

В воскресенье во время проведения богослужения в храме «Рождества Пресвятой Богородицы произошел пожар. Пожар локализовали. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что...

На Сумщине горела церковь (+видео)
27.11.2017 11:30

На Сумщине горела церковь (+видео)

26 ноября в 10:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в здании церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.