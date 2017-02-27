Сумская полиция похвасталась уничтожением 28 литров самогона В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и привлечение к ответственности лиц, причастных к изготовлению и сбыту самогона, полиция города Сумы изъяла у злоумышленников 28 литров «водки».

За время проведения профилактических мероприятий участковыми офицерами полиции Сумского ОП выявлено и задокументировано 49 административных правонарушений, касающихся самогоноварения. Из них за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки (ст.176 КоАП Украины) - полицией составлено 37 протоколов и наложено штрафов в пользу государства на сумму 1887 грн.

За приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашнего производства согласно статье 177 КУоАП Украины составлены 12 протоколов и наложено штрафов в пользу государства на сумму 204 грн.

Также правоохранители изъяли и комиссионно уничтожили 28 л самогона и 2 самогонных аппарата.

Полиция в очередной раз предупреждает сумчан об опасности употребления спиртных напитков кустарного производства. Это часто приводит к отравлениям, в том числе и смертельным, а кроме того, алкоголь является провокатором антисоциального поведения, и подталкивает человека к совершению правонарушений и преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.