Сумская полиция похвасталась уничтожением 28 литров самогона

За время проведения профилактических мероприятий участковыми офицерами полиции Сумского ОП выявлено и задокументировано 49 административных правонарушений, касающихся самогоноварения. Из них за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки (ст.176 КоАП Украины) - полицией составлено 37 протоколов и наложено штрафов в пользу государства на сумму 1887 грн.
За приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашнего производства согласно статье 177 КУоАП Украины составлены 12 протоколов и наложено штрафов в пользу государства на сумму 204 грн.
Также правоохранители изъяли и комиссионно уничтожили 28 л самогона и 2 самогонных аппарата.
Полиция в очередной раз предупреждает сумчан об опасности употребления спиртных напитков кустарного производства. Это часто приводит к отравлениям, в том числе и смертельным, а кроме того, алкоголь является провокатором антисоциального поведения, и подталкивает человека к совершению правонарушений и преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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