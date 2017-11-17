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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21136

Полиция и аграрии предупредили кражу кукурузы

Жительница Бурынского района пыталась украсть с чужого поля 366 кг кукурузных початков.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от охранника местной агрофирмы, который сообщил, что во время очередного обхода в поле заметил между растений кукурузы женщину, которая пыталась похитить немалое количество выломанного урожая уже созревшей кукурузы. По словам заявителя, часть початков еще лежала насыпью между рядов кукурузы, а часть была уже собрана в мешки.

На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала факт противоправного деяния и опросила подозреваемую.

«Оказалось, что задержанная охранником гражданка - 53-летняя жительница соседнего с полем села, - комментирует начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - Наши работники предварительно насчитали одиннадцать мешков кукурузы нового урожая, общий вес которых составил 336 килограммов».

Сейчас полиция передала изъятые мешки с початками на хранение сельхозпредприятию, а по отношению к женщине открыла уголовное производство по ст. 185 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Судьбу женщины на несколько ближайших лет решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Бурынский район Кража Кукуруза

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