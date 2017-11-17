Полиция и аграрии предупредили кражу кукурузы Жительница Бурынского района пыталась украсть с чужого поля 366 кг кукурузных початков.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от охранника местной агрофирмы, который сообщил, что во время очередного обхода в поле заметил между растений кукурузы женщину, которая пыталась похитить немалое количество выломанного урожая уже созревшей кукурузы. По словам заявителя, часть початков еще лежала насыпью между рядов кукурузы, а часть была уже собрана в мешки.

На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала факт противоправного деяния и опросила подозреваемую.

«Оказалось, что задержанная охранником гражданка - 53-летняя жительница соседнего с полем села, - комментирует начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - Наши работники предварительно насчитали одиннадцать мешков кукурузы нового урожая, общий вес которых составил 336 килограммов».

Сейчас полиция передала изъятые мешки с початками на хранение сельхозпредприятию, а по отношению к женщине открыла уголовное производство по ст. 185 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Судьбу женщины на несколько ближайших лет решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.