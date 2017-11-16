В Шостке криминальное трио украло три бензопилы Три бензопилы украли с территории частного предприятия трое молодых людей.

На линию «102» обратилась 37-летняя жительница одного из сел Шосткинского района. Женщина рассказала полицейским, что неизвестные лица с территории ее частного предприятия похитили три бензопилы.

Как установили правоохранители, злоумышленники проникли на территорию через отверстие в заборе, а оттуда - через незапертое окно в складское помещение.

«Благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить и задержать трех подозреваемых в краже, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Младшему из задержанных 19 лет, он местный, двум его старшим товарищам - по 27, они - жители районного центра».

В свое оправдание подозреваемые рассказали, что таким образом они пытались заработать денег на собственные нужды. Похищенное имущество доставили к пожилой родственнице одного из них, и спрятали в сене. В дальнейшем планировали его продать, а деньги разделить.

Сейчас похищенные вещи изъяты и возвращены владелице. Задержанным была избрана судом мера пресечения в виде «домашнего ареста». В отношении всех трех открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.