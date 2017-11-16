Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5675

В Шостке криминальное трио украло три бензопилы

Три бензопилы украли с территории частного предприятия трое молодых людей.

На линию «102» обратилась 37-летняя жительница одного из сел Шосткинского района. Женщина рассказала полицейским, что неизвестные лица с территории ее частного предприятия похитили три бензопилы.

Как установили правоохранители, злоумышленники проникли на территорию через отверстие в заборе, а оттуда - через незапертое окно в складское помещение.

«Благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить и задержать трех подозреваемых в краже, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Младшему из задержанных 19 лет, он местный, двум его старшим товарищам - по 27, они - жители районного центра».

В свое оправдание подозреваемые рассказали, что таким образом они пытались заработать денег на собственные нужды. Похищенное имущество доставили к пожилой родственнице одного из них, и спрятали в сене. В дальнейшем планировали его продать, а деньги разделить.

Сейчас похищенные вещи изъяты и возвращены владелице. Задержанным была избрана судом мера пресечения в виде «домашнего ареста». В отношении всех трех открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шосткинский район

По тематике

Сегодня 14:50

Копы поймали «металлистов»

Патрульные оперативно задержали граждан, которые подозреваются в краже....

Сегодня 14:02

На Сумщине будут судить банду «нефтедобытчиков»

На Сумщине будут судить группу из шести человек, которые похищали нефть из трубопровода....

Сегодня 13:08

В Ромнах посетитель магазина опустошил кассу

Роменские полицейские быстро вычислили 27-летнего ранее судимого жителя города, который украл из кассы одного из магазинов города 6000 гривен....

27.11.2017 16:57

На Сумщине полиция раскрыла кражу банковской карты

Приехав в Сумскую область в поисках заработка, 25-летний житель Черниговской области потерял свою банковскую карточку....

24.11.2017 16:08

Бывший работник увел у фермера коня

На Серединабудщине 44-летний мужчина, считая, что бывший работодатель не в полной мере с ним рассчитался, похитил у последнего коня и...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.