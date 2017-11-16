Маршрутка влетела в столб в Сумах

О деталях ДТП сообщили в патрульной полиции Сум, пишет Спецкор.
По информации правоохранителей, обстоятельства попутного столкновения маршрутки и машины «Dacia Logan» устанавливаются. Автомбиль «Рута», который ехал в направлении из города, врезался в столб. В результате столкновения пострадала 11-летняя девочка.
Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской больницы. После осмотра медиками, школьницу отпустили домой.
Сейчас на месте работают правоохранители. Они выясняют детали дорожного происшествия.
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