Маршрутка влетела в столб в Сумах Авария произошла на Белопольском шоссе около 15 часов дня 29 ноября.

О деталях ДТП сообщили в патрульной полиции Сум, пишет Спецкор.

По информации правоохранителей, обстоятельства попутного столкновения маршрутки и машины «Dacia Logan» устанавливаются. Автомбиль «Рута», который ехал в направлении из города, врезался в столб. В результате столкновения пострадала 11-летняя девочка.

Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской больницы. После осмотра медиками, школьницу отпустили домой.

Сейчас на месте работают правоохранители. Они выясняют детали дорожного происшествия.