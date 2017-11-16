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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11185

Маршрутка влетела в столб в Сумах

Авария произошла на Белопольском шоссе около 15 часов дня 29 ноября.

О деталях ДТП сообщили в патрульной полиции Сум, пишет Спецкор.

По информации правоохранителей, обстоятельства попутного столкновения маршрутки и машины «Dacia Logan» устанавливаются. Автомбиль «Рута», который ехал в направлении из города, врезался в столб. В результате столкновения пострадала 11-летняя девочка.

Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской больницы. После осмотра медиками, школьницу отпустили домой.

Сейчас на месте работают правоохранители. Они выясняют детали дорожного происшествия.

Право Дтп

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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