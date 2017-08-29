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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14136

На Сумщине повесился 10-летний мальчик

В пгт Липовая Долина погиб 10-летний школьник. Предположительно мальчик совершил самоубийство.

Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на местных жителей. Трагедия произошла во вторник, 28 ноября. Тело повешенного ребенка было обнаружено в подсобном помещении по месту жительства.

В Главном управлении Нацполиции Сумской области данный случай подтвердили, отметив, что все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Жители поселка, знавших мальчика и его родителей, отзываются о семье только с положительной стороны.

«Семья замечательная во всех отношениях. Весь поселок в шоке от случившегося. Что стало причиной трагедии, мы не знаем», - сообщили местные жители.

Право Липова Долина Самоубийство

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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