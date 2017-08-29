На Сумщине повесился 10-летний мальчик

Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на местных жителей. Трагедия произошла во вторник, 28 ноября. Тело повешенного ребенка было обнаружено в подсобном помещении по месту жительства.
В Главном управлении Нацполиции Сумской области данный случай подтвердили, отметив, что все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Жители поселка, знавших мальчика и его родителей, отзываются о семье только с положительной стороны.
«Семья замечательная во всех отношениях. Весь поселок в шоке от случившегося. Что стало причиной трагедии, мы не знаем», - сообщили местные жители.
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