На Сумщине повесился 10-летний мальчик В пгт Липовая Долина погиб 10-летний школьник. Предположительно мальчик совершил самоубийство.

Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на местных жителей. Трагедия произошла во вторник, 28 ноября. Тело повешенного ребенка было обнаружено в подсобном помещении по месту жительства.

В Главном управлении Нацполиции Сумской области данный случай подтвердили, отметив, что все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Жители поселка, знавших мальчика и его родителей, отзываются о семье только с положительной стороны.

«Семья замечательная во всех отношениях. Весь поселок в шоке от случившегося. Что стало причиной трагедии, мы не знаем», - сообщили местные жители.