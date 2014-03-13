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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2921

Новых замов мэра Сум премировали

Среди порядка 150 вопросов, вынесенных на повестку дня сесси Сумского горсовета, которая прошла 29 ноября, был проект-решение о премировании трех заместителей городского главы: Максима Галицкого, Веры Мотречко, Степана Пака.

Проектом предусматривается надбавка в виде 50% должностного оклада за выполнение «особо важной работы», а также ежемесячные надбавки в размере не более 150% в зависимости от личного вклада в общие результаты работы, а также ежегодную материальную помощь для решения их социально-бытовых вопросов.

Сначала депутатами было предложено голосовать по каждому человеку отдельно, но это решение не поддержали. Со второй попытки голосами 25-ти депутатов проект решения все-таки поддержали.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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