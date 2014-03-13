Новых замов мэра Сум премировали Среди порядка 150 вопросов, вынесенных на повестку дня сесси Сумского горсовета, которая прошла 29 ноября, был проект-решение о премировании трех заместителей городского главы: Максима Галицкого, Веры Мотречко, Степана Пака.

Проектом предусматривается надбавка в виде 50% должностного оклада за выполнение «особо важной работы», а также ежемесячные надбавки в размере не более 150% в зависимости от личного вклада в общие результаты работы, а также ежегодную материальную помощь для решения их социально-бытовых вопросов.

Сначала депутатами было предложено голосовать по каждому человеку отдельно, но это решение не поддержали. Со второй попытки голосами 25-ти депутатов проект решения все-таки поддержали.