Подробности вчерашней аварии на Белопольском шоссе В результате ДТП на улице Белопольское шоссе травмирована 11-летняя пассажирка маршрутки.

28 ноября, около 15 часов 30 минут, на улице Белопольское шоссе, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, произошло попутное столкновение между автомобилем Dacia Logan и маршрутным транспортным средством Рута. После столкновения маршрутка допустила наезд на электроопору.

В результате ДТП 11-летняя пассажирка Руты получила телесные повреждения в виде ссадин мягких тканей лица. После медицинского осмотра, девочку отпустили домой.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и обеспечили безопасность дорожного движения при оформлении следователями материалов ДТП.