Подробности вчерашней аварии на Белопольском шоссе

28 ноября, около 15 часов 30 минут, на улице Белопольское шоссе, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, произошло попутное столкновение между автомобилем Dacia Logan и маршрутным транспортным средством Рута. После столкновения маршрутка допустила наезд на электроопору.
В результате ДТП 11-летняя пассажирка Руты получила телесные повреждения в виде ссадин мягких тканей лица. После медицинского осмотра, девочку отпустили домой.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и обеспечили безопасность дорожного движения при оформлении следователями материалов ДТП.
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