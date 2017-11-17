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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46417

Подробности вчерашней аварии на Белопольском шоссе

В результате ДТП на улице Белопольское шоссе травмирована 11-летняя пассажирка маршрутки.

28 ноября, около 15 часов 30 минут, на улице Белопольское шоссе, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, произошло попутное столкновение между автомобилем Dacia Logan и маршрутным транспортным средством Рута. После столкновения маршрутка допустила наезд на электроопору.

В результате ДТП 11-летняя пассажирка Руты получила телесные повреждения в виде ссадин мягких тканей лица. После медицинского осмотра, девочку отпустили домой.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и обеспечили безопасность дорожного движения при оформлении следователями материалов ДТП.

Право Дтп

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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