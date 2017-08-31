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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5425

﻿ В Сумах проведут открытый конкурса на лучшее эскизное предложение благоустройства озера Чеха

Соответствующее решение приняли сумские избранники во время очередной сессии горсовета 29 ноября.

Целью открытого конкурса является определение лучшего эскизного предложения благоустройства озера Чеха согласно Концепции развития прибрежной зоны с учетом условий ландшафтной среды, градостроительной ситуации, с сохранением природной первоосновы существующего среды, создания различных современных видов отдыха, оздоровления, спортивных и культурных зон для досуга в течение года; развития инфраструктуры и максимального сохранения существующих зданий и зеленых насаждений, увидеть возможные новые варианты развития функции территории для дальнейшей реализации.
Участниками конкурса, который начнется почти через месяц - с 1 января и продлится до 15 мая, могут быть специалисты или авторские коллективы профессиональных архитекторов и скульпторов, а также студенты архитектурных и художественных учебных заведений, любители, которые до 1 марта подадут заявку, а к 1 мая - работу.

Призовой фонд составляет 50 тыс. грн .: 25 тыс. грн. за первое место, 15 тыс. грн. за второе место, 10 тыс. грн. за третье место.
Проект победителя перейдет в собственность организатора конкурса для решения вопроса заказа дальнейшей разработки проекта. Все другие предложения вернут авторам по их требованию, в течение одного месяца после объявления результатов конкурса.

Общество Чешка

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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