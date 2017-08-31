﻿ В Сумах проведут открытый конкурса на лучшее эскизное предложение благоустройства озера Чеха

Целью открытого конкурса является определение лучшего эскизного предложения благоустройства озера Чеха согласно Концепции развития прибрежной зоны с учетом условий ландшафтной среды, градостроительной ситуации, с сохранением природной первоосновы существующего среды, создания различных современных видов отдыха, оздоровления, спортивных и культурных зон для досуга в течение года; развития инфраструктуры и максимального сохранения существующих зданий и зеленых насаждений, увидеть возможные новые варианты развития функции территории для дальнейшей реализации.
Участниками конкурса, который начнется почти через месяц - с 1 января и продлится до 15 мая, могут быть специалисты или авторские коллективы профессиональных архитекторов и скульпторов, а также студенты архитектурных и художественных учебных заведений, любители, которые до 1 марта подадут заявку, а к 1 мая - работу.
Призовой фонд составляет 50 тыс. грн .: 25 тыс. грн. за первое место, 15 тыс. грн. за второе место, 10 тыс. грн. за третье место.
Проект победителя перейдет в собственность организатора конкурса для решения вопроса заказа дальнейшей разработки проекта. Все другие предложения вернут авторам по их требованию, в течение одного месяца после объявления результатов конкурса.
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