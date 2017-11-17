В Конотопе дотла сгорел сарай Пожарные ликвидировали пожар хозяйственной постройки и не допустили распространение огня на рядом стоящее здание.

29 ноября о 19:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Гвардейская в г. Конотоп. О пожаре сообщил сосед, который увидел, что огонь прорывается с соседской хозяйственной постройки. На место происшествия были направлены дежурные караулы 12-й Государственной пожарной спасательной части.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на место и установили, что хозяйственная постройка полностью охвачена огнем.

В 19:18 пожар был локализован, в 19:51 – ликвидирован, и не допущено распространение огня на рядом расположенную хозяйственную постройку.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара хозяйственную постройку огнем уничтожено полностью.

На данный момент причину пожара устанавливают специалисты, сообщает Управление Государственной службы Украины.