В Конотопе дотла сгорел сарай

29 ноября о 19:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Гвардейская в г. Конотоп. О пожаре сообщил сосед, который увидел, что огонь прорывается с соседской хозяйственной постройки. На место происшествия были направлены дежурные караулы 12-й Государственной пожарной спасательной части.
Уже через 6 минут пожарные прибыли на место и установили, что хозяйственная постройка полностью охвачена огнем.
В 19:18 пожар был локализован, в 19:51 – ликвидирован, и не допущено распространение огня на рядом расположенную хозяйственную постройку.
Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара хозяйственную постройку огнем уничтожено полностью.
На данный момент причину пожара устанавливают специалисты, сообщает Управление Государственной службы Украины.
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