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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0147

Россиянин пытался вывезти с Украины награды времен войны

Сегодня ночью гражданин России пытался незаконно вывезти из Украины два ордена «Отечественная война» и «За мужество», 24 медали и знаки отличия времен Второй мировой войны.

Награды обнаружены работниками Сумской таможни ГФС при проведении таможенного контроля поезда «Киев – Москва». Мужчина не указал об их наличии при устном опросе и не указал в таможенной декларации, чем нарушил требования таможенного законодательства Украины.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения». Предметы правонарушения изъяты и отправлены на экспертизу.

Право Награды Таможня

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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