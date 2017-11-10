Россиянин пытался вывезти с Украины награды времен войны Сегодня ночью гражданин России пытался незаконно вывезти из Украины два ордена «Отечественная война» и «За мужество», 24 медали и знаки отличия времен Второй мировой войны.

Награды обнаружены работниками Сумской таможни ГФС при проведении таможенного контроля поезда «Киев – Москва». Мужчина не указал об их наличии при устном опросе и не указал в таможенной декларации, чем нарушил требования таможенного законодательства Украины.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения». Предметы правонарушения изъяты и отправлены на экспертизу.