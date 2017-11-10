Россиянин пытался вывезти с Украины награды времен войны

Награды обнаружены работниками Сумской таможни ГФС при проведении таможенного контроля поезда «Киев – Москва». Мужчина не указал об их наличии при устном опросе и не указал в таможенной декларации, чем нарушил требования таможенного законодательства Украины.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения». Предметы правонарушения изъяты и отправлены на экспертизу.
На Сумщине у гражданина России таможенники изъяли раритетные книги и монеты конца XIX - начала ХХ века....
Сумские таможенники предотвратили попытку вывоза коллекции марок ХХ века и боевые патроны....
Сумских аграриев Президент отметил государственными наградами Украины....
На Сумщине пресечена попытка незаконного вывоза 175-летней монеты....
По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, для областей крайне важно, чтобы таможенный эксперимент был продолжен в следующем году....