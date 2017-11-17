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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28101

Пограничники обнаружили проблемный BMW

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и работниками Национальной полиции в рамках проведения совместных мероприятий по противодействию перемещению через границу похищенных ценных транспортных средств и перемещаемых с нарушением действующего законодательства, обнаружили автомобиль с признаками замены идентификационных номеров.

Информацию о перемещении данного транспортного средства получили представители полиции.

При проведении углубленного осмотра автомобиля марки «BMW X4» украинской регистрации, на котором выезжали в Россию супруги - граждане Украины, пограничный наряд обнаружил признаки полной замены номеров узлов и агрегатов данного транспортного средства.

Предварительно правоохранители установили, что такой же автомобиль зарегистрирован на другого гражданина Украины, а согласно свидетельства о регистрации транспортного средства, данный автомобиль принадлежит жене водителя - 30-летней украинке.

Сейчас транспортное средство 2017 выпуска изъято работниками полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины.

Право Пограничники

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