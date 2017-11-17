Пограничники обнаружили проблемный BMW

Информацию о перемещении данного транспортного средства получили представители полиции.
При проведении углубленного осмотра автомобиля марки «BMW X4» украинской регистрации, на котором выезжали в Россию супруги - граждане Украины, пограничный наряд обнаружил признаки полной замены номеров узлов и агрегатов данного транспортного средства.
Предварительно правоохранители установили, что такой же автомобиль зарегистрирован на другого гражданина Украины, а согласно свидетельства о регистрации транспортного средства, данный автомобиль принадлежит жене водителя - 30-летней украинке.
Сейчас транспортное средство 2017 выпуска изъято работниками полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины.
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