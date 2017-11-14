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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:36136

Сумские власти дали очередную отписку на онлайн-петицию

Появился ответ городских властей на онлайн-петицию «Футбольная коробка во дворе Металлургов 16 – 32».

«Во дворе Металлургов в 10-ти этажных домах 14, 16, 24, 26, 30, 32 - находится 23 подъезда. Таким образом, во дворе очень много детей, из них очень много мальчиков, которые с удовольствием каждый день играют в футбол на площадке с двумя воротами. Кроме этих ворот, это импровизированное футбольное поле, больше ничем не оборудовано, нет никаких заграждений, и поэтому мяч постоянно летит и в стоящие машины, что приводит к постоянному шуму от сигнализации и на проезжую часть под проезжающие машины, что может привести к травматизму детей, которые за этим мячом бегут. Также за долгое время использования этой площадкой, там вЫбегали достаточно большую яму, в которой очень долго стоит много воды после дождей.

Ещё в наш двор приходит много мальчиков из других близстоящих домов поиграть в футбол на этом «футбольном поле».

Все жители этого большого двора, у которых есть дети и у которых есть автомобили, и все остальные будут очень рады и благодарны, когда на этом месте сделают настоящую футбольную коробку для наших будущих футболистов, которые могут прославиться на весь мир», - писал автор петиции Стеценко Сергей Николаевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция в пределах полномочий рассмотрена департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в 2018 году департаментом инфраструктуры города совместно с управлением капитального строительства и дорожного хозяйства будет проработана возможность строительства указанного выше объекта.

Также отмечаем, что городским бюджетом 2017 года, средства на эти работы не предусматривались».

Общество Петиция

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